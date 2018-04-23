В Україні триває епопея з кримськими рибалками. Двом членам екіпажу риболовецьку судна «Норд» напередодні вдалося вилетіти із аеропорту Бориспіль – через Мінськ – в Москву. Російські консули терміново в Києві зробили їм закордонні паспорти Росії. А ось ще сімох українських прикордонників не пропустили – заявляють – вони громадяни України, російське громадянство їм нав’язано в окупованому Криму – значить вилетіти можуть – але лише за старими, українськими документами. МЗС Росії вчора пізно ввечері видало заяву: рибалки – росіяни, українці з них – знущаються! (Відео проекту «Настоящее время»)