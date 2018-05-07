В Україні почали провадження через затримання Росією українських рибалок

Прокуратура Криму у структурі прокуратури України повідомила, що за фактом затримання українського риболовецького судна російськими силовиками розпочато кримінальне провадження.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами незаконного позбавлення волі членів екіпажу риболовецького судна «ЯМК-0041» за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї та погрозою застосування насильства, а також захоплення вказаного морського судна представниками незаконно створених органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Досудове розслідування проводиться слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», – мовиться в повідомленні.

4 травня російські прикордонники, які діють в окупованому Криму, затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут на півострові, офіційно «за незаконний промисел камбали-калкана». Російські прикордонники заявили, що судно і екіпаж з п’яти громадян України доставлені до окупованого Криму «для проведення процесуальних дій».

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада окупованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права. А Міністерство закордонних справ України надіслало ноту МЗС Росії у зв’язку із затриманням українського риболовецького судна.

3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали різку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

25 березня Державна прикордонна служба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно, зареєстроване в окупованій Керчі, під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту окупованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно.

У МЗС Росії пригрозили заходами у відповідь. Після цього російська влада заявила, що в Азовському морі почала діяти група «для запобігання піратським діям із боку України».