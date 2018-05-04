Україна надіслала ноту Росії через затримання українського риболовецького судна – Беца

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту МЗС Росії у зв'язку із затриманням українського риболовецького судна, повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

«У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання», – йдеться у повідомленні відомства.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. За повідомленням, судно затримали за незаконний промисел камбали-калкана.

Російські прикордонники заявляють, що судно і екіпаж з п’яти громадян України доставлені до анексованого Криму «для проведення процесуальних дій».

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

25 березня Державна прикордонна служба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно, зареєстроване в анексованій Керчі, під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно. У МЗС Росії пригрозили заходами у відповідь.

Після цього в «Росриболовстві» заявили, що в Азовському морі почала діяти група «для запобігання піратським діям з боку України».