Затриманих біля Криму українських моряків утримують у Севастополі – Бабін

Екіпаж затриманого біля анексованого Криму українського риболовецького судна «ЯМК-0041» утримують під вартою в Севастополі, на моряків можуть чинити тиск, заявив 15 травня в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії постійний представник президента України в АРК Борис Бабін.

«Це спроба перекласти відповідальність на жертв. Судно «ЯМК-0041» викрали в акваторії Чорного моря, незаконно доставили його в окупований Севастополь. Можливо, рибалки вже тиждень перебувають в місцях позбавлення волі в Криму, там на них напевно тиснуть. Точної інформації немає. Це комплексне порушення Росією не тільки норм міжнародного права, а й прав людини», – сказав постійний представник.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу.

МЗС України засудило затримання українського судна російськими силовиками, а прокуратура порушила справу.

Раніше українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють суду щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.