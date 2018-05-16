ФСБ порушила справу проти капітана українського судна, затриманого біля Криму

Федеральна служба безпеки Росії заявляє про порушення справи проти капітана українського риболовецького судна «ЯМК-0041», якого затримали співробітники російського прикордонного управління ФСБ недалеко від мису Тарханкут в анексованому Криму.

«Справу порушено за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів… На судно «ЯМК-0041» накладено арешт», – йдеться в повідомленні.

За даними ФСБ Росії, справу порушили проти Віктора Новицького.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Підконтрольна Росії влада півострова заявила, що членів екіпажу судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу.

МЗС України називає затримання українського судна «узурпацією суверенних справ України» щодо прилеглих до півострова акваторій і «порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права».

Перед затриманням судна українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють суду щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальну виробництво за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.