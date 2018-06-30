Справа українських рибалок у Криму залежить від «політичного рішення на найвищому рівні» – адвокат

Справа моряків українського судна «ЯМК-0041», затриманого біля берегів анексованого Криму, вирішиться тільки завдяки «політичному рішенню на найвищому рівні», заявив адвокат рибалок Еміль Курбедінов під час зустрічі учасників «Кримської солідарності», передає кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Примітно, що українських моряків затримали після арешту російських моряків (керченського судна «Норд» – ред.). Кримський і севастопольський омбудсмени проявляють особливий інтерес до цієї справи, постійно цікавляться становищем рибалок: що з ними, як і де. Наскільки я розумію, ця справа зрушить із мертвої точки, як тільки буде ухвалене відповідне політичне рішення на найвищому рівні», – сказав Курбедінов.

За його словами, кілька днів тому моряків, які оголошували голодування, випустили з території прикордонного управління ФСБ в Балаклаві після півторамісячного ув'язнення.

«Звинувачень українцям не пред'явили, проте закордонні паспорти рибалкам не повернули, тому вони практично не можуть покинути межі Севастополя і постійно запрошуються на різні додаткові слідчі заходи», – зазначив адвокат.

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) 4 травня на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

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Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу.

Суд в анексованому Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

МЗС України називає затримання українського судна «узурпацією суверенних справ України» щодо прилеглих до півострова акваторій і «порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права».