Затримані в Криму українські рибалки перебувають на межі зриву – рідні

Затримані в анексованому Росією Криму українські рибалки, які оголосили голодування, перебувають на межі зриву, заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії директор приватного рибальського підприємства в Очакові Олександр Громовий з посиланням на родичів рибалок.

За його словами, до членів екіпажу судна «ЯМК-0041», затриманих на початку травня, не пускають рідних і адвокатів. Громовий додав, що напередодні дружина капітана судна «ЯМК-0041» Тетяна Новицька була в Криму разом із дружинами інших моряків.

«Рибалки, яких утримують під конвоєм у військовій частині в Балаклаві, оголосили голодування, але до них не допустили дружин. Тільки до одного з них на кілька хвилин допустили матір. До них не пропускають адвокатів, вони на межі зриву через невідомість. Віктора Новицького, як і раніше, утримують у СІЗО, місяць тому йому продовжили термін утримання під вартою ще на місяць. Поки не видно ніякої перспективи у звільненні цих хлопців», – сказав директор підприємства.

«Ми від імені дружин, громадських організацій звернулися до голів фракцій Верховної Ради України з надією, що вони, можливо, відреагують. Проводимо зараз широку роботу в ЗМІ, просто держава, на жаль, не хоче цим займатися», – додав Громовий.

Кримський адвокат Едем Семедляєв повідомив 25 червня, що моряки затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041» голодують вже 10 днів.

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) 4 травня на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

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Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу.

Суд в анексованому Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

МЗС України називає затримання українського судна «узурпацією суверенних справ України» щодо прилеглих до півострова акваторій і «порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права».