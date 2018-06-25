Денісова: Росія не відповідає на запити щодо затриманих в Криму українських рибалок

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на запити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової з приводу екіпажу затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041». Про це Денісова повідомила в Facebook 25 червня.

Український омбудсмен оприлюднила лист до Тетяни Москалькової, в якому вказує, що 16 травня направляла їй запит щодо екіпажу «ЯМК-0041», але досі не отримала відповідь.

Денісова зазначила, що моряки оголосили голодування, але до них не допускають адвокатів. «На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують», – зазначила український омбудсмен.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовне судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут у Криму.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ять членів екіпажу..

Суд в анексованому Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули жодних звинувачень.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.