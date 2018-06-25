Моряки затриманого в Криму українського судна відмовилися від їжі – адвокат

Моряки затриманого біля берегів окупованого Криму українського судна «ЯМК-0041» відмовилися від їжі, повідомив 24 червня кримський адвокат Едем Семедляєв з посиланням на слова матері одного з членів екіпажу.

«Вони в розпачі від невизначеності», – написав Семедляєв у Facebook.

Він додав, що група адвокатів продовжує роботу зі звільнення українських моряків.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовне судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут у Криму.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ять членів екіпажу.

МЗС України називає затримання українського судна «узурпацією суверенних справ України» щодо прилеглих до півострова акваторій і «порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права».

Суд в анексованому Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули жодних звинувачень.

Раніше українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють кораблі щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.