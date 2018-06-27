Адвокати затриманих у Криму українських моряків хочуть перевести їх до консульства України

Захисники домагатимуться переведення до українського консульства в Росії затриманих поблизу окупованого Криму українських рибалок з судна «ЯМК-0041». Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив 27 червня кримський адвокат Еміль Курбедінов, коментуючи ситуацію з утриманням екіпажу в Севастополі.

«На даний момент більш-менш прийнятно, щоб усі ці моряки опинилися в консульстві України на території Росії. Це один із головних кроків, які ми вимагатимемо... Щоб їм хоча б дали спокійно пройти в консульство України, де вони будуть у таких же умовах, у яких перебувають моряки «Норда» в консульстві Росії на материку», – зазначив адвокат.

Курбедінов також висловив думку, що російська сторона розраховує на обмін екіпажу «ЯМК-0041» на екіпаж «Норда».

Моряки затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041» голодують вже 10 днів, повідомив 25 червня кримський адвокат Едем Семедляев.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовне судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Російський глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії українського судна «ЯМК-0041» доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебували п’ять членів екіпажу.

МЗС України називає затримання українського судна «узурпацією суверенних справ України» щодо прилеглих до півострова акваторій і «порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права».

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Суд в анексованому Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Морякам затриманого судна не висунули звинувачень.

Раніше українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють кораблі щодня для огляду та ідентифікації екіпажів.