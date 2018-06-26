Денісова пояснила, коли Москалькова зможе зустрітися з «кримським дезертиром» Одинцовим

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить свою російську колегу Тетяну Москалькову сприяти її візиту до засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

«З метою синхронного і взаємного моніторингу прав утримуваних осіб я звернулася до уповновноваженого Росії з нагальним проханням… сприяти моєму відвідуванню громадянина України Романа Сущенка, що зробить можливим її візит до Максима Одинцова (засудженого українським судом в «справі кримських дезертирів – ред.)», – написала Денісова на Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні Москалькова зустрілася з членами екіпажу корабля «Норд», яких українські прикордонники затримали в березні. У зв’язку з цим Денісова просить «надати безперешкодну можливість» членам екіпажу затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041» прибути в генконсульство України в місті Ростові-на-Дону для її зустрічі з ними. 25 червня моряки оголосили голодування.

Крім того, Денісова просить Москалькову звернутися до президента Росії Володимира Путіна щодо помилування засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

26 червня Москалькова прибула до Києва, але її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим. Водночас перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

Військових Максима Одинцова та Олександра Баранова в лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.