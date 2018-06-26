Москалькова прибула до Києва, щоб зустрітися з «кримським дезертиром» та моряками «Норда»

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова 26 червня прибула до Києва, інформує сайт російського омбудсмена.

Як ідеться в повідомленні, вона «планує відвідати засудженого Максима Одинцова, а також зустрітися з членами екіпажу... судна «Норд», яке в повідомленні назване «російським».

«Метою моніторингового візиту є всебічна оцінка дотримання прав громадян, зокрема, умов і порядку їх тримання під вартою», – вказує сайт Москалькової.

«Поки я не отримала чіткої відповіді, що буду допущена до нього (Одинцова – ред.). З відповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Людмили Денісової – ред.) видно, що вона не проти такого відвідування і буде про нього клопотати перед українською владою», - заявила Тетяна Москалькова.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

Військових Максима Одинцова та Олександра Баранова в лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.

Судно «Норд» має приписку в окупованому Росією Криму. Українські прикордонники 25 березня затримали в Азовському морі цей рибальський корабель під прапором Росії. У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. На борту корабля був екіпаж у складі 10 людей, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі, заявили українські прикордонники.