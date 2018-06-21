Порошенко зняв російському омбудсмену заборону на в’їзд до України – Денісова

Президент України Петро Порошенко зняв російському омбудсмену Тетяні Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі «Громадського».

«У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну», – сказала Денісова.

Вона зазначила, що згідно з домовленостями Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним, візити російського омбудсмена мають відбуватися паралельно з візитами українського омбудсмена до утримуваних Росією українців.

21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.