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21 Червень 2018, Київ 21:06
Новини | Політика

Порошенко зняв російському омбудсмену заборону на в’їзд до України – Денісова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова (ліворуч) та її українська колега Людмила Денісова

Президент України Петро Порошенко зняв російському омбудсмену Тетяні Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі «Громадського».

«У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну», – сказала Денісова.

Вона зазначила, що згідно з домовленостями Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним, візити російського омбудсмена мають відбуватися паралельно з візитами українського омбудсмена до утримуваних Росією українців.

21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

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