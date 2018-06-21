Посольство України просить МЗС Росії сприяти відвіданню політв’язнів – Денісова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що посольство України направило ноту до МЗС Росії щодо сприяння її першочерговому відвіданню ув’язнених Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Володимира Балуха. Про це Денісова написала у Facebook.

«Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних установ, де відбувають покарання Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Володимир Балух», – написала вона.

Людмила Денісова також намагалася зв’язатися з російською колонією, де утримують політв’язня Олександра Кольченка. Українська обмудсман просила принаймні переговорити з начальником пенітенціарної установи, однак їй у цьому відмовили.

Раніше Денісова заявляла про підстави вважати, що Олега Сенцова годують примусово. У цьому зв’язку омбудсмен просить Мін’юст звернутися до Європейського суду з прав людини.

20 червня Генеральний секретар Рали Європи Турбйорн Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Північним полярним колом 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.