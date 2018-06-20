Генсекретар РЄ Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що засудженого в Росиї українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це. Про це він сказав після зустрічі з російським омбудсманом Тетяною Москальковою.

«Я вважаю, що Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний. Якщо необхідне прохання про його помилування, я залюбки його подам на основі Європейської конвенції з прав людини», – сказав Ягланд.

У свою чергу, російський омбудсман Тетяна Москалькова заявила, що Олег Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.



«Особисто до мене він (Сенцов) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакету юридичних документів, щоби повною мірою оцінити цю ситуацію», – сказала вона журналістам.

20 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко та голова постійної делегації Верховної ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар’єв звернулися з листом до генсекретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда з листом щодо українських політв’язнів в Росії, про що у Facebook написала Ірина Геращенко.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Північним полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.