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20 Червень 2018, Київ 18:07
Новини | Політика

Генсекретар РЄ Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд готовий просити Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що засудженого в Росиї українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це. Про це він сказав після зустрічі з російським омбудсманом Тетяною Москальковою.

«Я вважаю, що Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний. Якщо необхідне прохання про його помилування, я залюбки його подам на основі Європейської конвенції з прав людини», – сказав Ягланд.

У свою чергу, російський омбудсман Тетяна Москалькова заявила, що Олег Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.

«Особисто до мене він (Сенцов) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакету юридичних документів, щоби повною мірою оцінити цю ситуацію», – сказала вона журналістам.

20 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко та голова постійної делегації Верховної ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар’єв звернулися з листом до генсекретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда з листом щодо українських політв’язнів в Росії, про що у Facebook написала Ірина Геращенко.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Північним полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

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