Попросіть Путіна про звільнення Сенцова – Денісова звернулася до Москалькової

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова. Лист такого змісту вона оприлюднила 20 червня у Facebook.

«Звернулася до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ», – написала Денісова.

Раніше цього ж дня український омбудсмен повідомила, що не змогла зустрітися з керівником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Росії, Білорусі і Молдові Магне Барту, тому звернулася до нього з листом із проханням відвідати Олега Сенцова та інших українських політв’язнів, утримуваних Росією.

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Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.