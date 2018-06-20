Денісова просить представників Червоного Хреста відвідати Сенцова та інших українських в’язнів у Росії

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що не змогла зустрітися з керівником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Росії, Білорусі і Молдові Магне Барту, тому звернулася до нього з листом із проханням відвідати українських політв’язнів, утримуваних Росією.

«Його помічник повідомила, що в нього, цитую, «дуже щільний графік і він не може зустрітися». На запитання, може тоді завтра, відповіли, що немає жодного віконця. Тому я направила до них офіційний лист з проханням відвідати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Шумкова», – написала Денісова у Facebook 20 червня.

Український омбудсмен додала, що попросила «перевірити стан їхнього здоров’я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України».

18 червня у Москві відбулася зустріч омбудсманів України і Росії Людмили Денісової і Тетяни Москалькової. По її завершенню Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова в російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні. А також про початок створення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні. Попри це, Денісова не змогла відвідати в Росії жодного українського в’язня, звільнення якого вимагає Київ.

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Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.