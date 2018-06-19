В Росії повідомили, що Кольченко після голодування лікування не потребує

Стан здоров’я незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка не викликає побоювань у лікарів, стаціонарного лікування він не потребує, повідомили в Головному управлінні Федеральної служби виконання покарань (ГУФСВП) Росії у Челябінській області.

«Стан здоров’я засудженого Олександра Кольченка задовільний. Стаціонарного лікування він не потребує. Після закінчення голодування Кольченко пройшов загальноклінічне обстеження, в результаті якого будь-яких патологічних відхилень у нього не виявлено», – йдеться у повідомленні на сайті ГУ ФСВП.

Згідно з оприлюдненою інформацією, «на цей час показань для перебування в умовах стаціонару медичної частини виправної установи у засудженого Кольченко немає. Планується його переведення в загін для подальшого відбування покарання».

На сайті Уповноваженого Верховної ради з прав людини повідомляється, що Людмила Денісова досі не отримала від російської сторони точної інформації про стан здоров’я українських політв'язнів, які оголосили безстрокове голодування: Володимира Балуха (93-й день), Олега Сенцова (37-й день), Станіслава Клиха (12-й день) і Олександра Кольченка (припинив голодування, але втратив 8 кілограмів).

Як зазначає Людмила Денісова, за наявними даними, стан їхнього здоров’я погіршується. З огляду на це, Уповноважений Верховної ради України з прав людини звернулась до омбудсмана Росії Тетяни Москалькової з проханням посприяти візиту до цих ув’язнених з метою моніторингу дотримання їх права на належну медичну допомогу.

«Одночасно з цим забезпечу Вам синхронне відвідування чотирьох громадян, які утримуються у місцях несвободи на території України, відповідно до заявлених вами списків», – зазначено у зверненні Омбудсмена.

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Кримський активіст Кольченко, який утримується в колонії Челябінська, 31 травня оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова, який голодує з 14 травня з вимогою звільнення усіх політв’язнів Кремля. 7 червня адвокат Кольченка Андрій Лепьохін повідомив, що українець припинив голодування.

Українського режисера Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали співробітники ФСБ навесні 2014 року в окупованому Криму. Їх вивезли в Росію, де Сенцова засудили за сфабрикованим звинуваченням в організації теракту до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років позбавлення волі. Обидва провину не визнали.

МЗС України, Державний департамент США, Європейський парламент висунули Росії вимогу звільнити Сенцова та інших політв’язнів.