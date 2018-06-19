Російська сторона хоче спершу відвідати російських в’язнів, а потім пустить до Сенцова – Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російська сторона наполягає спершу на відвіданні російських ув’язнених в Україні, і лише потім обіцяють дозволити їй зустрітися із Олегом Сенцовим. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

«Свої відвідування – Вишинський, Одновол, Баранов, Одінцов, а потім нібито вони пустять мене до Сенцова. Повірити в це складно, ви ж бачите – до Сецова не пустили, до Карпюка не пустили, рішення суду майже було по Роману Сущенку – теж нас не пустили», – нагадала Денісова.

За її словами, під час сьогоднішньої зустрічі з російським омбудсманом Тетяною Москальковою вона висловила занепокоєння станом здоров’я українських ув’язнених, які голодують або перебувають після голодування.

Людмила Денісова повідомила, що звертатиметься до своєї колеги з листом з вимогою допустити її до зустрічі з ними, йдеться про Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка. А також гарантує забезпечити синхронне відвідання Москальковою чотирьох ув’язнених російських громадян, яких утримують в місцях несвободи в Україні.

Копію відповідного листа Людмила Денісова розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова за підсумками сьогоднішньої зустрічі з Людмилою Денісовою повідомила про погодження списку з 34 громадян, які перебувають під вартою на території двох країн, яких вони мають намір відвідати до початку серпня поточного року. Про це повідомляє офіційний сайт Москалькової.

Раніше 19 червня Людмила Денісова повідомляла про зрив попередніх домовленостей із Тетяною Москальковою про відвідини політв’язнів.

«Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести», – написала вона у Facebook.

18 червня у Москві відбулася зустріч омбудсманів України і Росії Людмили Денісової і Тетяни Москалькової. По її завершенню Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова в російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні. А також про початок створення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні.

Раніше в червні під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Група російських митців та публічних осіб 19 червня звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням врятувати українського режисера Олега Сенцова, який 37-й день тримає голодування, вимагаючи звільнити політв’язнів.

У Кремлі на це відповіли, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду щодо засудженого в Росії Олега Сенцова, і що він повинен сам звернутися з проханням про помилування до президента Росії Володимира Путіна.