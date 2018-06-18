Обговорили можливість синхронного відвідання ув’язнених – Денісова про зустріч з Москальковою

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова обговорила 18 червня у Москві зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою можливість синхронного відвідання ув’язнених, повідомила вона у Facebook.

«Обговорили можливість синхронності перших наших відвідувань. Подальші наші візити ми проводитимемо вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, що надавали одне одному в листах», – написала Денісова.

Вона наголосила, що дати візитів наразі обговорюються.

У свою чергу Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова в російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні, інформує ТАСС.

«Попередня зустріч дозволила виробити деякі кроки, і ми маємо намір разом (з Денисовою) або з уповноваженим з прав людини в Салехарді відвідати Сенцова. Після цього, оскільки ми домовилися про паритетні кроки, готові були б відвідати Вишинського», – сказала Москалькова.

Точних дат вона також не назвала.

Зустріч двох омбудсменів відбувалася 18 червня в Москві в закритому режимі.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 червня, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. 15 червня Денісова поїхала в колонію до Олега Сенцова, але її не пустили. Згодом українського омбудсмана також не пустили до Миколи Карпюка.

Раніше в червні під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.