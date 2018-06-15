Український омбудсмен заявила, що її не пустили на зустріч із Сенцовим

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова заявила, що керівництво російської колонії не пустило її на зустріч із засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

«Я приїхала зранку до виправної колонії №8, де тримають Олега Сенцова. Тут зустрілася з начальником колонії й з начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького округу. Саме він повідомив мені, що я не можу за жодних обставин зустрітися з Олегом Сенцовим», – розповіла Денісова у відеозверненні, яке оприлюднене на Facebook.

За словами омбудсмена, посадовець не повідомив причину рішення.

«Коли я спитала, який стан Олега Сенцова зараз, він сказав, що не буде надавати будь-яку інформацію, і тому попросив нас покинути територію колонії», – зазначила Денісова.

Вона повідомила, що через відмову в зустрічі із Сенцовим звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової.

13 червня президент України Петро Порошенко повідомив, що Денісова вирушила до Росії, щоб відвідати незаконно ув'язнених там українців.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку Олега Сенцова проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.