Сестра Сенцова: Олег «не збирається ні вмирати, ні здаватися»

Володимир Рунець

Ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов «не збирається ні вмирати, ні здаватися», заявила його двоюрідна сестра Наталія Каплан в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»). Сенцов оголосив безстрокове голодування в російській в'язниці 14 травня 2018 року.

Режисер Олег Сенцов голодує 32-й день: 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування: «Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території Російської Федерації», – написав Олег Сенцов у листі з колонії, який отримав російський адвокат Дмитро Дінзе.

31 травня Сенцов заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Читайте також: «Мене не цікавить обмін». Подробиці розмови Собчак із Сенцовим

Каплан розповіла, що 8 червня Олега відвозили до реанімації, а зараз він перебуває у медичній частині колонії. Немає інформації про те, чи застосовували до нього примусове годування. У листуванні з нею про своє здоров'я брат нічого не повідомляв.

Відступати від умов припинення голодування теж не збирається

«Здаватися він не збирається. Помирати він не збирається. Але і відступати від умов припинення голодування теж не збирається», – сказала Каплан. За її словами, 15 червня до Олега Сенцова поїде адвокат, тоді, можливо, інформації буде більше.

Читайте також: Сенцов: як для четвертого тижня польоту, пілот почувається нормально

21 травня на прес-конференції Наталія Каплан назвала рішення Олега про голодування «жестом відчаю».

«Цим голодуванням він намагається наблизити звільнення інших ув'язнених і не випадково оголосив його перед Чемпіонатом світу з футболу в Росії, щоб привернути увагу до цієї теми якомога більшої кількості людей», – підкреслила Каплан. За її словами, від початку голодування Сенцова їй не подзвонив жоден український політик.

Читайте також: Сестра Сенцова: у Путіна нічого не просила

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Крім того, Європарламент проведе 14 червня дебати про дотримання прав людини в Росії, «зокрема справу українського політичного в’язня Олега Сенцова».

Читайте також: Треба почути Сенцова – театральний куратор Porto Franko

Кінорежисер Олег Сенцов був затриманий російськими спецслужбами у Криму в травні 2014-го за звинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він своєї провини не визнав.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова до списку політв’язнів.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»