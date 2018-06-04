Вони зустрілися вперше. Через чотири роки після арешту і подальшого ув'язнення синів мами Олега Сенцова і Олександра Кольченка познайомилися. Вони звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням зробити все можливе, щоб врятувати Олега та Олександра. Перебуваючи в колонії російського міста Лабитнангі, Олег Сенцов 14 травня оголосив про початок голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. Олександр Кольченко на знак солідарності також почав голодувати 31 травня. Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в окупованому Криму в травні 2014-го за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.