«Мене не цікавить обмін». Подробиці розмови Собчак із Сенцовим

1 червня – 19-й день голодування українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії. Впродовж 1-2 червня активісти проводять акцію #SaveOlegSentsov у різних містах світу з вимогою звільнити Сенцова. Російська журналістка та колишній кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак 31 травня зв’язалася з Сенцовим по відеозв’язку із кабінету своєї матері, члена Ради федерації Росії Людмили Нарусової. Про стан здоров'я Сенцова Ксенія Собчак розповіла проекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время».

Він дуже схуд, блідий. Але дуже впевнений у своєму рішенні

– Він виглядає дуже погано, він дуже схуд, у нього запали щоки, блідий, але дуже впевнений у своєму рішенні.

Я змогла цього домогтися, пішла хитромудрим способом через Раду федерації, через мою маму. Вони не мають права відмовляти членам Ради федерації зв'язуватися з ув'язненими в місцях позбавлення волі, тому ми через неї зробили офіційний запит. Я просто приїхала до неї в Раду федерації в призначений час, і ми зробили відеодзвінок.

Я вмовляла його припинити голодування, намагалася якось навести аргументи, чому точно не потрібно таким чином себе катувати. Я говорила, в тому числі, що обговорюється можливість обміну, що ця тема зараз активно педалюється, також що можна просто провести переговори і домогтися якихось результатів. На це він непохитно сказав: «Мене не цікавить обмін, я прийняв рішення, довго його обмірковував. Я – та людина, яка йде до кінця».

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Це звучить страшно, ми були вкрай засмучені – я і мама. Я його запитала про те, що почали говорити, що у нього – цинга і проблеми з зубами. Він сказав: «Та ні, цинги ніякої немає. Ну, два зуби випало, нічого страшного. Решта кришаться». Він ні на що не скаржиться. Я ставила це запитання. «Зараз, – каже, – умови утримання такі ж, як і були. Все, як у всіх. Умови складні, але для мене це вже не так важливо».

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Теж якось розчулився, коли моя мама, вона у мене жаліслива людина, почала щось говорити. Він каже: «Ну так, мою маму теж Людмила звати». Ми кілька разів повторювали про можливість обміну, що, можливо, він би розглянув це. Він кілька разів повторив прямо ось так жорстко: «Зрозумійте, у мене немає ніяких вимог до цієї влади. У мене є просто умова припинення мого голодування. Прошу це розділяти».

Він дуже схуд, видно, що людина просто на очах марніє. І, з іншого боку, така спокійна абсолютна впевненість. Я ні на секунду не сумніваюся, що в підсумку він готовий піти на таке страшне самогубство. І від цього дуже страшно.

Я його також запитала, чи він знає про акцію 1-2 числа, він в курсі.

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Не можна сказати, що якась у нього була реакція, він знав, каже: «Так-так, я знаю». Я кажу: «Ми всі будемо намагатися вам допомогти, ми будемо все робити для того, щоб переламати ситуацію». Він каже: «Не треба переламувати, не хвилюйтеся. Я – людина доросла. Я все вирішив». Будемо і далі над цим працювати, стежити за його долею, а я буду користуватися цим каналом зв'язку з ним.

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29 травня адвокат Сенцова повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію. У чому саме полягає ця терапія, офіційні представники Росії досі не пояснили.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

31 травня стало відомо, що ув’язнений у Росії громадянин України Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, у нього немає.

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На підтримку Сенцова голодують і кілька ув’язнених громадян Росії.

Український режисер Олег Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів.

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