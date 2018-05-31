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31 Травень 2018, Київ 14:31
Новини | Політика

Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнення Сенцова – адвокат

Олександр Кольченко

Ув’язнений у Росії громадянин України Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, повідомляє російське видання «Медіазона» з посиланням на адвоката міжнародної правозахисної групи «Агора» Андрія Лепехіна.

За його словами, голодування Кольченко оголосив 31 травня. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, у нього немає.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Читайте також: «Він піде до кінця»: Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування

29 травня адвокат Сенцова повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію.

Український режисер Олег Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

Після оголошення вироку в суді Сенцов і Кольченко заспівали Гімн України
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Після оголошення вироку в суді Сенцов і Кольченко заспівали Гімн України

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У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів.

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