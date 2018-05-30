США закликають Кремль звільнити Сенцова, Балуха та інших політичних в’язнів

Державний департамент США закликав Росію звільнити понад 60 кримських політв’язнів Кремля, в тому числі Олега Сенцова і Володимира Балуха. Про в мережі Twitter написала речниця зовнішньополітичного відомства США Гізер Науерт.

«Підкреслюю: Крим – це Україна. Ми ніколи не визнаємо анексію Росією Криму. Росія має звільнити понад 60 кримських політв’язнів, в тому числі Олега Сенцова (який голодує з 14 травня). Свободу Сенцову, Кольченку, Балуху, Зейтуллаєву», – написала Науерт.

16 травня стало відомо, що Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Олег Сенцов і Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Безстрокове голодування з 19 березня продовжує в СІЗО Сімферополя український активіст Володимир Балух, якого в Криму засудили до трьох із половиною років позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень) за зберігання боєприпасів.

Його стали переслідувати після того, як він розмістив на своєму будинку в Криму український прапор і табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні». На даний момент він також переслідується в іншій кримінальній справі – про побиття начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, розташований на подвір’ї його будинку.