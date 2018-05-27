Володимир Балух голодує 70 днів, Олег Сенцов –14

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух станом на 27 травня голодує вже 70 днів. Окрім того, минуло два тижня, як від їжі відмовився Олег Сенцов.

​Як повідомила 26 травня у Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан, до голодування також приєднався ще один затриманий у Росії Українець Олександр Шумков.

16 травня 2018 року адвокат Олега Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

За словами Володимира Балуха, 19 березня він прийняв рішення про голодування, щоб висловити своє «особисте презирство до окупаційного режиму та їхніх жалюгідних потуг». Пізніше, на 25-й день голодування, після консультації з його громадським захисником архієпископом Климентом Володимир Балух схвалив рішення перейти на інший режим протесту, щоб «максимально виключити ймовірність насильницького годування»: п’є вівсяний кисіль і чай та з’їдає на день 50-70 грамів сухарів із чорного хліба.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.