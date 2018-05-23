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23 Травень 2018, Київ 21:13
Новини | Політика

МЗС: існує загроза життю Балуха та Сенцова

Активіст Володимир Балух оголосив голодування 19 березня

Існує загроза життю Володимира Балуха та Олега Сенцова, які позбавлені волі російським судом, заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Продовжують голодування Сенцов та Балух – політв'язні РФ. Існує загроза життю. Вимагаємо від РФ їхнього звільнення», – написала Беца у Twitter.

Засуджений у Криму активіст Володимир Балух голодує з 19 березня на знак протесту проти вироку. Сенцов оголосив голодування з 14 травня. Режисер вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

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