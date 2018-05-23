Чеські громадські діячі закликали свого міністра закордонних справ втрутитись у справу Сенцова

Чеські громадські діячі, правозахисники та журналісти звернулися з відкритим листом до Міністра закордонних справ Чехії Мартіна Стропніцького із закликом втрутитися у справу українського кінорежисера і письменника Олега Сенцова, який десятий день голодує в колоніх російського Лабитнангі.

Цей лист оприлюднив на своїй сторінці у Facebook посол України у Чехії Євген Перебийніс.

«Олег Сенцов розпочав голодування з усвідомленням того, що закінчити її він зможе лише після звільнення всіх українських політичних в'язнів (полонених), які були незаконно засуджені в Російській Федерації. Як ви добре розумієте, маловірогідно, що ця умова найближчим часом може бути виконана. Так само очевидно, що Україна, громадянином якої є Олег Сенцов, має надзвичайно обмежені можливості для дій у цій ситуації, а тому без міжнародної допомоги вона не обійдеться. Тому просимо вас відкрито, відважно і в якомога більш стислому часовому горизонті, особисто залучитися до справи Олега Сенцова та інших українських в'язнів у РФ», – мовиться у тексті звернення.

​16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

Ще один кримчанин Володимир Балух голодує з 19 березня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.