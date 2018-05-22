Кольченко може долучитись до голодування Сенцова – адвокат

Український активіст із Криму Олександр Кольченко, якого утримують у колонії в російському Копійську, може долучитися до голодування Олега Сенцова, повідомив журналіст Антон Наумлюк із посиланням на адвоката Кольченка Світлану Сидоркіну.

За його словами, про це Кольченко написав Сенцову у листі і, остерігаючись, що листа не передадуть, переповів його зміст своєму захиснику.

«У листі він написав, що, за його думку, голодування як засіб може бути ефективним тільки тоді, якщо держава цінує свою репутацію. Вважає, що у випадку з Олегом Росія може проігнорувати його голодування, не дозволяючи йому вмерти – застосувати примусове годування і відправити його на психіатричну експертизу. Смерть Магнітського в Росії нічого не змінила, замість цього було ухвалено «закон Діми Яковлєва». Він не відмовляє Олега, тому що знає, що він стійкий і рішення свого не змінить. Він дуже хвилюється за його здоров'я, оскільки знає про клімат і умови життя в Лабитнангі від інших засуджених, ще з моменту, коли вони з Олегом йшли по етапу. Хоча Саша і не погоджується з методом Олега, але поважає його позицію щодо звільнення українських політичних в’язнів і готовий підтримати Олега, якщо буде необхідність», – цитує Наумлюк Світлану Сидоркіну, зазначивши, що вона намагалась переконати активіста не вдаватися до таких дій з огляду на його проблеми зі здоров’ям, зокрема – надто малу вагу.

Окрім того, за словами журналіста, Олександр Кольченко також написав листа до президента Росії Володимира Путіна з вимогою втрутитись у ситуацію з голодуванням Сенцова і звільнити його.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українця.