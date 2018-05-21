9 фактів про голодування Олега Сенцова

21 травня пішов уже восьмий день голодування Олега Сенцова, він оголосив про відмову від їжі 14 травня. Як повідомив його адвокат, Олег вимагає, щоб звільнили всіх українських політв’язнів у Росії. Готовий іти до кінця й голодувати до смерті, власного звільнення не вимагає. Про факти щодо голодування українського режисера і письменника Олега Сенцова розповів його адвокат Дмитро Дінзе, який бачився з українцем минулого тижня.

1. Олег Сенцов має намір голодувати до фатального кінця. Він зневірився чогось очікувати від української чи російської влади, зауважив його адвокат.

Середній термін, скільки людина може протриматися на голодуванні, – 2 місяці. Адвокат і правозахисники зазначають, що він розрахував усе таким чином, щоб у крайньому разі негативний кінець припав на час проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії. Дмитро Дінзе розповів, що запропонував Сенцову інші варіанти дій у юридичній площині, втім, він відмовився від всього і вирішив застосувати крайній засіб.

2. До голодування Олег Сенцов готувався 1,5 місяці. Він відмовився від продуктових передач та можливості здійснювати придбання в продуктовому магазині з рахунку. Перейшов повністю на тюремну їжу, а згодом знижував і її споживання.

3. Як тільки він оголосив про голодування, за регламентом колонії його ізолювали. Всі зовнішні контакти мають відбуватися виключно з дозволу адміністрації колонії. Представники адміністрації вмовляли Олега не йти на такий крок і не оголошувати голодування, розповів адвокат. Попередили також про те, що можливе в подальшому медичне втручання у разі настання важкого стану – підгодовування глюкозою, наприклад.

4. Голодування Олега Сенцова відбувається на тлі захворювання серця і ревматизму нижніх кінцівок. Через два дні після відмови від їжі були зроблені аналізи, які показали, що стан стабільний, за словами адвоката.

5. Для адміністрації колонії голодування Сенцова – це надзвичайна подія, якої вони побоюються.

За словами Дмитра Дінзе, з ув’язнення в Якутії його етапували до колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола, через акції протесту, які почали влаштовувати представники Pussy Riot.

«Вони злякались, що ці акції триватимуть далі, як було свого часу по Pussy Riot у Мордовії. Тоді ініціативна група фактично окупувала колонію, де сиділа одна з активісток. Там неможливо було вийти співробітнику, не зазнавши морального приниження або певного впливу: там і банери виставляли, і фотографували. Ніхто з ними не міг боротися, бо ці активісти постійно прибували й вигадували нові акції, певний перфоманс. Остерігаючись такого розвитку подій, знаючи як Pussy Riot можуть «задовбати» будь якого начальника колонії чи колонію в цілому, вони вирішили перевести його в несприятливіші умови», – наголошує він.

Зараз можуть знову почати його переховувати через можливі хвилі акцій протестів, вважає адвокат.

6. У Якутії Олегу Сенцову було комфортніше через сухий клімат. До того ж він мав змогу займатися творчістю.

Клімат у колонії в Лабитнангі Олегу Сенцову не підходить, бо він сирий, розповідає адвокат, температура -8 відчувається як -15 градусів за Цельсієм. Взагалі в тій місцевості вона опускається до - 42 градусів.

У цій колонії все регламентоване й розписане по годинах, через що неможливо спокійно, як у Якутії, займатися творчістю, втім, Олег все одно знаходить для цього можливість. Він написав уже близько 5-6 сценаріїв, повідомив Дмитро Дінзе.

У колонії йому пропонували різні варіанти роботи, проте він від усього відмовився, як і від будь-якої співпраці із тюремним персоналом. Так само відмовляється від будь-яких поступок стосовно себе, наголошує, що нічим не відрізняється від інших ув’язнених, розповідає адвокат. Жодних конфліктів в Олега з адміністрацією чи з іншими засудженими немає, додає він.

7. За чотири роки українське консульство не отримало жодного дозволу на відвідування як Олега Сенцова, так і Олександра Кольченка. Російська сторона стверджує, що вони є громадянами Росії, тож українська сторона не має права на відвідування.

А от наприкінці 2017 року від колонії в Лабитнангі українське консульство отримало документ, де зазначається, що Олег Сенцов є громадянином України.

«Цей документ свідчить про певну брехню з боку Росії. А все елементарно: певно не поінформували співробітників колонії, як необхідно відповідати на такі запити. Просто направили напряму запит до колонії, вони відкрили особисту справу Олега, а там у всіх документах написано «громадянин України» і український паспорт лежить. Все», – заявив адвокат Дмитро Дінзе.

Олег не писав заяву на отримання російського паспорта чи громадянства, додав він.

8. Сенцов розповідав, що йому приносили якісь документи на підпис. Можливо для того, щоб отримати зразок підпису, але він нічого зовсім там не підписує. Адвокат каже, що в Олега було відчуття, що його хочуть обманути, щоб вставити його підпис у російський паспорт.

9. Акції протесту необхідні, як і вимоги від суспільства, вважає Дмитро Дінзе.

«Суспільство все-таки має певну владу. Якими б не були диктатори харизматичними особистостями, суспільство себе, на мою думку, недооцінює. Воно завжди має можливість боротися. Я бачив, як борються ті самі Pussy Riot за своїх активістів. Їх там небагато, але вони таке влаштовують, що це складно уявити, а з ними нічого зробити не можна, бо все в межах закону, і нічого вони не порушують. Вони виходять, показують зворотній бік, грають на нервах і досягають своєї мети», – зауважує він.

Люди можуть зробити дуже багато, переконаний адвокат.

Речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца наголосила, що переговори щодо звільнення, зокрема і Олега Сенцова, тривають, є певні напрацювання, втім, розкривати деталі наразі в міністерстві не планують, аби не зірвати переговорний процес.