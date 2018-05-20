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20 Травень 2018, Київ 13:09
Новини | Політика

«Я голодую з Сенцовим» – український письменник закликав підтримати режисера, який тиждень голодує

19 травня 2018 року у Києві відбувся марш «Свободу захисникам України», учасники якого вимагали від Росії звільнити українських бранців

На сьомий день безстрокового голодування українського режисера, кримчанина Олег Сенцова письменник Андрій Любка закликав громадськість відмовитися частково від їжі на знак солідарності з політв’язнем, утримуваним у російській в’язниці.

«На знак солідарності з Олегом я вирішив сьогодні відмовитися від їжі. Закликаю долучатися й вас – відмовтеся від їжі на день, кілька годин, відмовтеся від обіду чи вечері. Це ще й корисно для здоров'я, а гроші, які б ви витратили на похід у ресторан чи приготування страви, можете переказати на рахунок якоїсь із ГО, що займаються захистом політв’язнів, або ж написати листівку комусь із наших в'язнів і надіслати її в РФ в рамках кампанії Let My People Go Ukraine», – написав Андрій Любка на сторінці у Facebook.

Олег Сенцов у російському суді, Ростов на Дону, 25 серпня 2015 року
Олег Сенцов у російському суді, Ростов на Дону, 25 серпня 2015 року

Письменник звернувся із закликом поширювати ініціативу, «щоб надати ситуації максимального розголосу».

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування​ з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.

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