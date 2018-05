«Я голодую з Сенцовим» – український письменник закликав підтримати режисера, який тиждень голодує

На сьомий день безстрокового голодування українського режисера, кримчанина Олег Сенцова письменник Андрій Любка закликав громадськість відмовитися частково від їжі на знак солідарності з політв’язнем, утримуваним у російській в’язниці.

«На знак солідарності з Олегом я вирішив сьогодні відмовитися від їжі. Закликаю долучатися й вас – відмовтеся від їжі на день, кілька годин, відмовтеся від обіду чи вечері. Це ще й корисно для здоров'я, а гроші, які б ви витратили на похід у ресторан чи приготування страви, можете переказати на рахунок якоїсь із ГО, що займаються захистом політв’язнів, або ж написати листівку комусь із наших в'язнів і надіслати її в РФ в рамках кампанії Let My People Go Ukraine», – написав Андрій Любка на сторінці у Facebook.

Письменник звернувся із закликом поширювати ініціативу, «щоб надати ситуації максимального розголосу».

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування​ з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

Читайте також: Семен Глузман про голодування Сенцова і відсутність реакції публіки

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.