Сенцова доставили у російську колонію на Ямал – адвокат

Українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, який відбуває тюремний термін у Росії, доставили в місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

«Ще поки залишається незрозумілим питання – чи надовго він там і, дійсно, це кінцевий пункт (етапування – ред.)», – сказав адвокат.

Раніше Олег Сенцов у листі правозахисникам розповів, що його етапують в Лабитнангі. За словами Сенцова, за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова, що «вважаються страшними». Жодних заходів фізичного впливу, а також приниження людської гідності за час етапування до нього не застосовували.

Олега Сенцова етапували з колонії в Якутську в СІЗО-1 Іркутська 9 вересня. Пізніше повідомлялося, що Сенцова етапували з Іркутська в Челябінськ. Однак в Челябінському слідчому ізоляторі спростували інформацію про перевезення в установу Сенцова.

Російська журналістка і правозахисниця Зоя Свєтова 30 вересня опублікувала листа, якого напередодні отримала від Сенцова, в якому режисер припустив, що його везуть на північ Росії в колонію Ямало-Ненецького автономного округу.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.