У Києві вимагали від Росії звільнити полонених

Декілька сотень людей – активісти націоналістичних організації, родини військовополонених – провели в Києві марш «Свободу захисникам України». Основна вимога учасників – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.

Учасники акції тримали портрети своїх близьких, які зараз перебувають у полоні на окупованих територіях Донбасу, а також в окупованому Криму та в Росії.

Акція почалася на майдані Незалежності. Далі її учасники пройшли маршем центром Києва і влаштували мітинг під посольствами Німеччини, Франції і офісом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.