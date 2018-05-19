Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Травень 2018, Київ 23:30
Новини | Події

У Києві вимагали від Росії звільнити полонених

Декілька сотень людей – активісти націоналістичних організації, родини військовополонених – провели в Києві марш «Свободу захисникам України». Основна вимога учасників – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.

Учасники акції тримали портрети своїх близьких, які зараз перебувають у полоні на окупованих територіях Донбасу, а також в окупованому Криму та в Росії.

Акція почалася на майдані Незалежності. Далі її учасники пройшли маршем центром Києва і влаштували мітинг під посольствами Німеччини, Франції і офісом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Фоторепортаж: Марш «Свободу захисникам України»
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: Марш «Свободу захисникам України»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG