У Раді Європи Клімкін закликав європейських дипломатів рівнятися на Сенцова і Балуха

У Раді Європи міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських дипломатів рівнятися на утримуваних Росією українців Олега Сенцова, Володимира Балуха і Узеїра Абдуллаєва. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Нові часи – нові зразки величі. Клімкін трохи сенсаційно для дипломатичних кіл сказав сьогодні, що якщо Рада Європи хоче гідно пережитити складні часи, то має рівнятися на Сенцова, Балуха, Абдуллаєва та інших політв’язнів, які не здаються під тиском Росії і знаходять в собі сили протидіяти злу для захисту справедливості», – написав Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

В анексованому Криму судять українського активіста Володимира Балуха. Він голодує майже два місяці. Також судять фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму Узеїра Абдуллаєва.

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14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

Суд у Росії засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в організації терактів в Криму.

Сенцов визнаний правозахисним рухом «Меморіал» політичним в’язнем.

За останніми даними СБУ, десятки українців утримуються в Росії.