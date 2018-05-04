МЗС вимагає допустити до Абдуллаєва в Криму українських лікарів, його стан погіршився

Міністерство закордонних справ України вимагає допустити до фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму Узеїра Абдуллаєва українських лікарів

«Стан здоров’я політв'язня У.Абдуллаєва значно погіршився. Вимагаємо допустити українських лікарів, вимагаємо його звільнення», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у twitter.

За даними організації «Кримська солідарність», 4 травня Узеїра Абдуллаєва у критичному стані відвезли з СІЗО в лікарню імені Семашко в Сімферополі.

30 квітня фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва перевели до медсанчастини СІЗО Сімферополя.

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Перед цим підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляції захисту фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва, Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова на продовження запобіжного заходу.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п’яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: це Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а з 2014 року і в окупованому нею українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.