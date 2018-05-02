Фігурант справи «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму Абдуллаєв потребує термінової госпіталізації – дружина

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму Узеїр Абдуллаєв потребує термінової госпіталізації, щоб йому поставили правильний діагноз, розповіла в ефірі Радіо Крим.Реалії його дружина Фера Абдуллаєва.

«На 2 травня ми не знаємо про стан здоров'я Узеїра, тому що у нас немає доступу до нього, ми не можемо з ним зв'язатися. 30 квітня представники Громадської спостережної комісії розповіли, що його перевели в медсанчастину з температурою і набряком ноги. Точного діагнозу немає, і це як раз дуже сильно турбує. На наші запити не відповідають. Можу сказати точно, що це хвороба не одного дня, вона триває вже упродовж трьох-чотирьох місяців. Як нам стало відомо, це вже третій спалах... Потрібна термінова госпіталізація, щоб врешті-решт поставити діагноз», – зазначила вона.

Крім того, кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк розповів про стан медсанчастини в СІЗО Сімферополя, де зараз утримують Абдуллаєва.

«Медична служба там у жахливому стані. Медкабінет, куди зараз перевели Узеїра Абдуллаєва, – це не лікарня, а звичайна камера з наданням мінімальних медичних послуг. Наскільки я знаю, в СІЗО Сімферополя ув'язнені організували її на свої кошти. Ліків не вистачає майже весь час», – сказав він.

30 квітня фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва перевели до медсанчастини СІЗО Сімферополя.

Раніше адвокат і дружина Узеїра Абдуллаєва повідомляли, що найближчим часом подадуть низку заяв і скарг до російських силовиків, аби ті забезпечили надання належної медичної допомоги в цивільній лікарні, а також повідомили поставити діагноз обвинуваченому.

Перед цим підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляції захисту фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва, Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова на продовження запобіжного заходу.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п’яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: це Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а з 2014 року і в окупованому нею українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.