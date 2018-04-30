Денісова: стан фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва покращується, скарг він не висловлює

Стан здоров'я затриманого російськими силовиками у Криму фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва станом на 30 квітня поліпшується, він самостійно пересувається за допомогою тростини та жодних скарг не висловлює, йдеться у заяві на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

«Так, після звернення Уповноваженого Людмили Денісової до Тетяни Москалькової, фахівці Громадської наглядової комісії АР Крим відвідали затриманого та провели бесіду щодо дотримання його прав у СІЗО. Зі слів Узеїра Абдуллаєва, після погіршення стану здоров'я та підвищення температури тіла він одразу звернувся до чергових. За його запитом, (Абдуллаєва – ред.) обстежив медичний працівник, втім, після двох годин очікування. Його права не порушують, усе необхідне затриманий має, висловлює одне побажання – надати йому, як мусульманину, халяльну їжу», – мовиться у повідомленні.

Дружина арештанта Абдуллаєва раніше повідомила про те, що Узеїра після відвідин спостерігачів перевели до медчастини СІЗО.

Напередодні кримський адвокат Джеміль Темішев заявив про важкий стан Узеїра Абдуллаєва, що може спричинити відрив тромбу і зараження крові. За даними Темішева, незважаючи на заяву лікаря про те, що Абдулаєву потрібна госпіталізація, підсудного відправили назад в ізолятор, де його стан погіршився. Пізніше він зазначив, що звертався до російської прокуратури, яка пообіцяла, що Абдуллаєву нададуть медичну допомогу «вже сьогодні».

МЗС України закликало допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

У понеділок 30 квітня мати Абдуллаєва повідомила, що в її сина, який перебуває в СІЗО Сімферополя, кілька днів тримається висока температура, опухла й набрякла нога, він відчуває сильні болі. За словами Діляри Абдуллаєвої, ці ознаки можуть свідчити про зараження крові.

Перед цим підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляції захисту фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких Теймур Абдуллаєв, на продовження запобіжного заходу.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.