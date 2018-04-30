Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва загрожує відрив тромбу і зараження крові – адвокат

Стан фігуранта сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва, якого утримують у СІЗО Сімферополя, «загрожує відривом тромбу і генералізованим сепсисом», повідомив журналіст російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк, посилаючись на кримського адвоката Джеміля Темішева.

«Наскільки мені відомо, у Абдуллаєва є тромбофлебіт вен нижніх і верхніх кінцівок, трофічне ураження гомілки, абсцес гомілки і передпліччя, септицемія. Стан загрожує відривом тромбу і генералізованим сепсисом», – цитує заяву адвоката Наумлюк.

За його даними, незважаючи на заяву лікаря про те, що Абдулаєву потрібна госпіталізація, підсудного відправили назад в ізолятор, де його стан погіршився.

«У СІЗО йому лише колють антибіотик і роблять примочки. Стан постійно погіршується », – додав журналіст.

МЗС України закликало допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

У понеділок 30 квітня мати Абдуллаєва повідомила, що в її сина, який перебуває в СІЗО Сімферополя, кілька днів тримається висока температура, опухла й набрякла нога, він відчуває сильні болі. За словами Діляри Абдуллаєвої, ці ознаки можуть свідчити про зараження крові.

Перед цим підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляції захисту фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких Теймур Абдуллаєв, на продовження запобіжного заходу.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.