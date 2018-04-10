Фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт на два місяці – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 10 квітня продовжив арешт фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву, Узеїру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмаїлову, Емілю Джемаденову, розповів адвокат одного з обвинувачених Сергій Легостов в коментарі Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

«Суд був у кожного окремо. Я захищав Узеїра Абдуллаєва. Йому продовжили на два місяці – до 11 червня 2018 року. Решті, думаю, також», – сказав Легостов.

Адвокат Айдер Азаматов підтверджує продовження арешту фігурантам цієї справи, пише громадське об'єднання «Кримська солідарність».

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.