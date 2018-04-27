Покарання за вибори Путіна: що відомо про затриману СБУ Олену Одновол

23 квітня співробітники СБУ затримали на адмінкордоні з півостровом керівника кримського відділення російської організації «Волонтери перемоги» Олену Одновол. Їй інкримінують статтю 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). У Криму вона вела активну громадську діяльність та агітувала за Володимира Путіна на минулих виборах російського президента. 25 квітня Херсонський міський суд заарештував її на 60 діб (до 21 червня 2018 року) без права застави.

Співробітники СБУ затримали Олену Одновол, коли вона поверталася до Криму з материкової частини України. Що було причиною її поїздки на материк, достовірно невідомо.

За даними прокуратури Автономної Республіки Крим, Одновол незаконно організувала і проводила в окупованих Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2018 року. Наразі кримчанка перебуває в слідчому ізоляторі Херсона. Суд заарештував її до 21 червня 2018 року без права застави.

В очікуванні материнства

36-річна громадянка України Олена Одновол народилася та живе в Саках. Останні кілька років вона захоплюється спортом і популяризує здоровий спосіб життя. Зокрема, бере участь у кримських забігах і велозмаганнях. На її сторінках в соцмережах розміщено чимало фото й відео з тренувань і поїздок Кримом та сусідньою Росією. Два роки тому Одновол вийшла на півострові заміж.

На засіданні Херсонського міського суду, що визначав Одновол запобіжний захід, адвокат кримчанки Ігор Мокін повідомив, що його підзахисна перебуває на п'ятому місяці вагітності. Але підтверджень цієї інформації поки отримати не вдалося. У той же час в соцмережі «ВКонтакте» всього тиждень тому Олена Одновол демонструвала успіхи своєї участі в забігу на ялтинському марафоні ‒ 21 кілометр 100 метрів.

​«Десь на 18-19 кілометрі зрозуміла, що відмінно розігрілася й готова бігти далі, брати більші обсяги, але марафон, звісно, поки за межею фантастики! До мене прийшов біговій дзен», ‒ пише вона.

Берегиня «георгіївської стрічки»

Не менш активно кримчанка займається громадською та політичною діяльністю. Після російської анексії Криму Олена Одновол почала співпрацювати з російським громадським рухом «Волонтери перемоги», очоливши в Криму його підрозділ.

У Росії рух «Волонтери перемоги» фінансується з федерального бюджету. Його активісти організовують і супроводжують акцію «Безсмертний полк» і паради Перемоги, упорядковують військові поховання, проводять акції «Георгіївська стрічка» та «Свічка пам'яті». Цю діяльність на півострові організовує Олена Одновол.

Одразу ж після «возз'єднання» Криму з Росією Одновол вступила до лав добровольців. Стала керівником «Волонтерів перемоги» в Криму, переможцем на конкурсі «Доброволець Росії»

​«Я її знаю з 2014 року. Одразу ж після «возз'єднання» Криму з Росією вступила до лав добровольців. Потім стала керівником «Волонтерів перемоги» в Криму. На неї лягла велика відповідальність за організацію заходів, і вона відмінно впоралася з усіма обов'язками. Вона стала переможцем на конкурсі «Доброволець Росії». Тобто її внесок в роботу зі збереження пам'яті був на найвищому рівні оцінений», ‒ сказала член центрального штабу російського «Громадського народного фронту» Єлизавета Цокур.

Голова «Волонтерів перемоги» Ольга Амельченкова повідомила, що Одновол давно працює в громадському русі та «належить до числа тих людей, які побудували роботу зі збереження історії, з цивільно-патріотичного виховання в Криму».

У лютому нинішнього року Олена Одновол також увійшла до складу громадської ради при «Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку» підконтрольного Росії «уряду» Криму.

На славу Путіна

Цього року діяльність Олени Одновол перейшла й у політичну площину. У січні вона збирала підписи за висунення Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії. Відповідно до російського законодавства, збір таких підписів є обов'язковою процедурою президентських виборів.

«Ми впевнені, що безліч кримчан поставлять свої підписи в підтримку Володимира Володимировича Путіна, тим більше що Крим вперше бере участь в президентських виборах (сусідньої Росії ‒ ред.) і всі бачать, скільки в республіці позитивних змін в інфраструктурі півострова, а також в частині реалізації молодіжної політики», ‒ розповідала Одновол кримським телеканалам.

Потім вона увійшла в кримський штаб громадської підтримки Путіна. У прокуратурі АРК повідомили, що Одновол була довіреною особою російського президента, про що також писала низка ЗМІ. Але серед офіційно зареєстрованих Виборчкомом Росії довірених осіб її прізвища немає. Хоча на багатьох фото вона позує поруч із тими, хто дійсно виконував цю функцію ‒ кримським радіоведучим Борисом Левіним і легендою кримського спорту Рустемом Казаковим.

Під час минулої в Криму російської виборчої кампанії, проти якої виступала українська влада, Одновол активно агітувала за Путіна і носила футболки з його прізвищем.​

Зміст сторінок Одновол в соцмережах свідчить про те, що вона не тільки сама ходила голосувати на вибори російського президента, а й закликала до цього кримських студентів.​

Залучення кримського студентства до російського виборчого процесу, проти якого виступала українська влада, було однією з особливостей минулої президентської кампанії в Росії.

«Організація «Волонтери перемоги», що займалася збором підписів на підтримку Володимира Путіна, отримує значну фінансову та іншу матеріальну державну підтримку. Найбільші акції і заходи організації відбуваються за безпосередньої участі федеральних відомств. У регіонах «Волонтери перемоги» існують переважно на базі бюджетних установ, враховуючи виші, або інших громадських організацій, що мають державну підтримку, де їх координатори отримують зарплату. Фактично за рахунок бюджетних коштів створюється інфраструктура, необхідна для роботи організації, враховуючи зарплати, приміщення та офісне обладнання», ‒ так характеризують діяльність організації в російському неурядовому русі на захист прав виборців «Голос».

«Усі докази взяли з інтернету»

Зв'язатися з Оленою Одновол поки немає можливості. Вона проведе в слідчому ізоляторі найближчі два місяці. Стаття, що ставиться їй у провину, передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Адвокат заарештованої стверджує, що у слідства недостатньо доказів для звинувачень і арешту Одновол. Зокрема, він запросив докази того, що його підзахисна має стосунок до російської волонтерської організації. Ігор Мокін стверджує, що «всі докази взяли з інтернету, а це неприпустимо».

Разом із тим, хтось уже почав «зачищати» ці докази. 25 квітня була видалена сторінка Олени Одновол в Instagram. На ній кримчанка оприлюднила свої основні політичні успіхи.

Затримання Олени Одновол викликало бурю протестів у її соратників, які тепер поширюють в інтернеті пости з хештегом #Ленамыстобой #Освободителену.

Допомогти затриманій пообіцяв «глава» підконтрольного Росії кримського «уряду» Сергій Аксенов (Аксьонов), який теж є фігурантом кримінальних проваджень прокуратури АРК.

Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова стверджує, що звернулася з приводу затримання Одновол до української колеги Людмили Денісової. Але в офісі українського омбудсмена наголошують, що такого звернення не отримували.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії