Суд у Херсоні заарештував довірену особу Путіна на два місяці

Херсонський міський суд заарештував на 60 діб без права застави затриману на адмінкордоні з Кримом Олену Одновол, керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги», довірену особу Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року, повідомив із залу суду кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Одновол заарештували до 21 червня 2018 року.

Суд задовольнив прохання сторони обвинувачення. Адвокат затриманої Ігор Мокін заявляв, що в слідства недостатньо доказів для оголошення їй підозри й арешту. Він стверджував, що «всі докази взяли з інтернету, а це неприпустимо».

23 квітня прокуратура Криму повідомила, що на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом була затримана довірена особа Володимира Путіна під час президентських виборів 2018 року.

За даними прокуратури Автономної Республіки Крим, затримана незаконно організувала і проводила в окупованих Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2018 року.

У російському громадському русі «Волонтери Перемоги» вимагають звільнити Одновол. Також з такою вимогою звернулася російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Напередодні виборів президента Росії, які пройшли 18 березня 2018 року, прокуратура АРК закликала кримчан не брати участі в організації російських виборів у Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.