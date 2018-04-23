Прокуратура: на адмінкордоні з Кримом затримана довірена особа Путіна

На контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом затримана довірена особа Володимира Путіна під час президентських виборів 2018 року, повідомила прокуратура Криму.

«Затримано громадянку України, яка діючи в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації «Волонтеры Победы», будучи довіреною особою кандидата в президенти Російської Федерації Путіна, незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь збір підписів на підтримку висунення Путіна кандидатом на посаду президента Російської Федерації на виборах 2018 року», – заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, громадянка «надала сприяння Російській Федерації та неурядовій всеросійській громадській організації «Волонтеры Победы» у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості».

Як зазначили в прокуратурі, затриманій готують повідомлення про підозру.

18 березня в Росії відбулися вибори президента, на них учетверте переміг Володимир Путін. Голосування проводили також на території анексованого Росією Криму.

Офіційний Київ, а також низка міжнародних організацій і багато країн світу не визнають виборів на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не матимуть правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела в Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.