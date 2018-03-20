ООН нагадала про територіальну цілісність України через російські вибори в Криму

Організація Об’єднаних Націй нагадала 19 березня про резолюції своєї Генеральної асамблеї, які підтримують територіальну цілісність України. Про це у зв’язку з організованими Росією виборами в окупованому Криму заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

«Що стосується ситуації в Криму, Генеральна асамблея неодноразово висловлювалася, зокрема, в контексті резолюції 68/262 «Про територіальну цілісність України» та резолюції 71/205 «Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь», – наголосив Дюжаррік під час прес-брифінгу в штаб-квартирі ООН.

Ці висловлювання представника ООН відзначило й постійне представництво України при ООН.

«У зв’язку з нікчемними виборами в Криму, речник Генерального секретаря ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом», – вказали українські дипломати.

Центральна виборча комісія Росії 19 березня опрацювала майже 100% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,7% голосів.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.