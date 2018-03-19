Результати російських виборів в окупованому Криму є нікчемними – Порошенко

Президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не матимуть правових наслідків» результати незаконного голосування, яке Росія організувала 18 березня в окупованому нею Криму.

«Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори президента України», – наголосив Порошенко.

Президент України подякував громадянам України, які не брали участь у незаконних діях.

«Я вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали. Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив – Крим – це Україна!!! Ані зафіксована «явка», ані намальований «результат» не відповідають реальній активності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні «дані» є ні чим іншим, як фальсифікацією», – вказав президент Порошенко.

Москва організувала 18 березня в Росії та окупованому нею Криму голосування на виборах президента Росії.

Центральна виборча комісія Росії 19 березня опрацювала 100% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає понад 76% голосів.

Увечері 18 березня Путін виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі в Москві й подякував їм за підтримку. Він заявив, що на Росію «чекає успіх».

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.