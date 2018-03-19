8 європейських міністрів закордонних справ: «Ми не забудемо про незаконно окупований Крим»

18 березня 2014 року Росія зробила остаточний крок у незаконній окупації Криму – частини суверенної території України, яку Росія визнала такою за низкою міжнародних договорів.

«Ми не забудемо про незаконно окупований Крим», – наголошено у спільній статті восьми європейських міністрів закордонних справ на сайті euobserver.com. Авторами заяви є Андерс Самуельсен, міністр закордонних справ Данії; Свен Міксер, міністр закордонних справ Естонії; Едгар Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії; Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Литви; Яцек Чапутовіч, міністр закордонних справ Польщі; Теодор Віорел Мелешкану, міністр закордонних справ Румунії; Маргот Вальстрьом, міністр закордонних справ Швеції; Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

«Жителі Криму несподівано опинилися під де-факто владою Москви. Їх змусили отримувати російське громадянство і служити в російських збройних силах, що в обох випадках є порушенням міжнародного права. Проти них почалася політика широких репресій, яка призвела до масштабних утисків прав людини, зокрема ув’язнень з політичних мотивів, закриття ЗМІ та шкіл та навіть випадків вбивств і зникнень. Головною мішенню репресій стали корінні для Криму кримські татари, а також етнічні українці, багато з яких виступили проти нелегальної анексії. Десятки людей були засуджені за сфабрикованими звинуваченнями. Так, українського кінорежисера Олега Сенцова ганебно засудили до 20 років позбавлення волі за нібито «тероризм», – йдеться у статті.

Сенцов та понад 60 інших політв'язнів мають бути негайно звільнені, наголошують міністри.

Також ЄС не визнає результатів виборів, які проводяться Росією в Криму.

«Незаконна окупація Криму підвищує ризики для безпеки в Чорноморському регіоні, але її наслідки сягають далеко за межі регіону. Разом з нинішньою російською агресією на Донбасі вона також є порушенням європейського безпекового порядку, правил та принципів, які слугували основою стабільності і безпеки в Європі з часів закінчення Холодної війни. Те, що відбулося в Криму, стосується не тільки України, але й нас усіх. Ось чому ми не забудемо і не полишимо Крим», – йдеться в заяві.