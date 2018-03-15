Фіктивному «референдуму» в Криму завжди бракувало правдоподібності – Держдепартамент США

Чотири роки тому Росія провела незаконний, сфабрикований «референдум» в Україні, намагаючись прикрити ним анексію української території, заявила речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт.

«Жителі Криму були змушені голосувати під пильним наглядом важко озброєних російських військ. Твердженню Росії про те, що українці зробили вільний вибір в цьому фіктивному «референдумі» завжди не вистачало правдоподібності», – заявила Науерт.

За її словами, упродовж чотирьох років Росія вдалася до «насильства і примусу» щодо тих, хто виступав проти анексії півострова.

«Російська окупаційна влада застосувала проти кримських татар, етнічних українців, проукраїнських активістів, членів громадянського суспільства та незалежних журналістів політично мотивовані переслідування і репресії, методично придушуючи водночас неурядові організації та незалежні ЗМІ», – вказала вона у відповідній заяві.

Крім того, Науерт назвала помилковими претензії Росії на українську територію, які російський президент Володимир Путін озвучив під час відвідин окупованого півострова 14 березня.

«На своєму передвиборному мітингу в Криму президент Путін знову повторив помилкові претензії Росії на українську територію, ще раз відкрито продемонструвавши, що російська влада нехтує міжнародним порядком і не поважає територіальну цілісність суверенних держав», – йдеться в заяві Науерт.

Вона додала, що США підтверджують прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Крим є частиною України, і наші санкції щодо Криму залишаться в силі доти, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», – зазначила речниця Держдепартаменту США.

Президент Росії Володимир Путін 14 березня прибув в окупований Крим, де у Севастополі взяв участь у «мітингу-концерті на честь референдуму про возз’єднання Криму з Росією». Перед цим він оглянув спорудження нового аеропорту «Сімферополь» і Керченського мосту.

Росія в лютому 2014 року окупувала український Крим і відтак заявила про вступ півострова до неї; світова спільнота засудила й відкинула цей крок, Генеральна асамблея ООН двома резолюціями підтвердила український статус Криму й відкинула претензії Росії, а також визнала її державою-окупантом. У Москві твердять про нібито законність захоплення Криму, всупереч міжнародному праву.