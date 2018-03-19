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19 Березень 2018, Київ 10:16
Новини | Політика

Росіяни затвердили війну – віце-президент ПАРЄ про вибори Путіна

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, депутат Верховної Ради України Володимир Ар’єв

Переобрання Володимира Путіна президентом Росії може ускладнити проблеми, які нині стоять перед світом. Про це пізно ввечері 18 березня написав віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, депутат Верховної Ради України Володимир Ар’єв.

«Найбільший в історії виборів Путіна результат дає йому добро на створення світу найбільших з можливих проблем. Росіяни сьогодні затвердили війну. Не завтра, але невдовзі, особливо якщо Захід буде нездатний його затиснути як слід», – написав Ар’єв у Facebook.

Центральна виборча комісія Росії 19 березня опрацювала майже 100% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає понад 76% голосів.

Увечері 18 березня Путін виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі в Москві й подякував їм за підтримку. Він заявив, що на Росію «чекає успіх».

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.

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