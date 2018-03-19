Росіяни затвердили війну – віце-президент ПАРЄ про вибори Путіна

Переобрання Володимира Путіна президентом Росії може ускладнити проблеми, які нині стоять перед світом. Про це пізно ввечері 18 березня написав віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, депутат Верховної Ради України Володимир Ар’єв.

«Найбільший в історії виборів Путіна результат дає йому добро на створення світу найбільших з можливих проблем. Росіяни сьогодні затвердили війну. Не завтра, але невдовзі, особливо якщо Захід буде нездатний його затиснути як слід», – написав Ар’єв у Facebook.

Центральна виборча комісія Росії 19 березня опрацювала майже 100% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає понад 76% голосів.

Увечері 18 березня Путін виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі в Москві й подякував їм за підтримку. Він заявив, що на Росію «чекає успіх».

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.