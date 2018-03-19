Радіо Свобода Daily: Черговий термін Путіна

Наступні шість років для Путіна

Володимир Путін отримує формальне право керувати Росією ще шість років. Про його перемогу засвідчили дані екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки – на виборах він набрав понад 70% голосів, та перші підрахунки ЦВК.

Камери і спостерігачі фіксували численні порушення під час голосування. А влада, аби підвищити явку, організовувала вистави, заохочувальні подарунки та продаж продуктів за нижчими цінами. У низці російських міст та за кордоном відбулися акції протесту проти «перепризначення» Путіна.

Через те, що Москва проводила вибори на окупованій українській території – у Криму, Київ не допустив росіян до російських дипломатичних установ – дільниць для голосування. У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії».

Натомість МЗС України через голосування в Криму поставив під сумнів легітимність виборів. Протести проти проведення виборів в окупованому Криму відбулися у Києві, Харкові, Львові, Запоріжжі, Одесі. А також – в Болгарії.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією із 31 грудня 1999-го, як подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. Путін вже є правителем з найдовшим терміном з часу диктатора Йосипа Сталіна.

Декорація виборів у Росії

«Декорація. Акламація. Знущання над демократією» – так називає політичний оглядач Віталій Портников вибори у Росії. У своїй публікації він пояснює, що призвело до того, що частина росіян не бачить альтернативи Путіну, як Росія і Україна пішли різними шляхами після розпаду Радянського Союзу та чому нині окуповані не тільки Крим і частина Донбасу, Абхазія і Осетія чи Придністров’я, а й Росія.

Пхьончхан, прощавай!

Україна завершила XІІ зимові Паралімпійські ігри сьомим «золотом». За кількістю золотих нагород Україна повторила свій найкращий результат (виступ у Турині-2006) – 7 медалей. Проте в загальному заліку «синьо-жовті» здобули 22 нагороди, що на три менше, ніж у рекордній Паралімпіаді. У Пхьончхані Україна здобула ще 7 срібних та 8 бронзових. У командному заліку стала шостою, пропустивши вперед Німеччину, Францію, Канаду, команду під нейтральним прапором та США. Американська команда виборола 36 медалей.

Радіо Свобода вітає українську збірну і нагадує, що зустріти паралімпійців можна буде 20 березня о 12:30 в терміналі аеропорту «Бориспіль».

Далі коротко:

Телеканал СТБ продемонстрував в ефірі карту України без Криму, потім вибачився. За аналогічну «технічну помилку» кілька днів тому вибачилася і команда «Суспільного»

Учасники акції, організованої партією «Рух нових сил», розібрали інсталяції, які були встановлені на майдані Незалежності в Києві з нагоди роковин акупації Росією Криму. А потім пікетували резиденцію президента Петра Порошенка під Києвом.

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Юлія Тимошенко найняла американських лобістів за 390 тисяч доларів.

І підбірка найцікавіших історичних матеріалів:

«Викрадена принцеса» б’є рекорди

Український анімаційний мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила б’є рекорди прокату: тільки за перший вікенд він зібрав 21,5 мільйона гривень. А права на його показ вже купили близько 50 країн. Про те, як створювався мультик та чому глядачі йдуть на нього, автори розповіли Радіо Свобода.

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Справжня весна не за горами, бережімо тепло у серці! :)

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