У Болгарії відбувся протест проти російських виборів в окупованому Криму

У Болгарії кількадесят активістів прийшли 18 березня до посольства Росії в цій країні. Ці люди висловили протест проти виборів, які Москва організувала в окупованому нею Криму.

«Зупинити гібридну війну Росії проти Болгарії! Ні незаконним виборам Росії в окупованому нею Криму! Крим – це Україна» – про такі гасла демонстрантів повідомила у Facebook учасниця заходу Олена Коцева.

В іншому повідомленні вона відзначила, що акція відбулася, попри дощ, який іде в столиці Болгарії Софії.

Акції протесту проти незаконних виборів у Криму відбулися також у кількох містах України, а в Києві, Одесі, Львові та Харкові активісти й поліція не допустили до російських дипломатичних установ осіб, охочих проголосувати.

16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом.

У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії» – не згадуючи про юридичну кваліфікацію дій самої Росії, яка 2014 року окупувала український Крим, а нині намагається провести на цій окупованій частині української території вибори свого президента, всупереч нормам і вимогам міжнародного права.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 23 лютого повідомляв, що українська сторона надіслала ноту до МЗС Росії, в якій висловила «рішучий протест проти виборів президента Росії на території окупованого Криму», що також Україна застерегла від спроб організації виборів на території окупованого Донбасу і наголосила, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах Росії в Україні «без повного виконання перших двох умов». Ні про які реакції на це російської сторони повідомлень не було, Москва давала знати, що відкриє в Україні в день виборів чотири дільниці для голосування.

Україна закликала світ не визнавати незаконних виборів президента Росії в окупованому українському Криму. Низка окремих країн і міждержавних об’єднань, зокрема Європейський союз, уже підтвердила, що не буде визнавати цих результатів.